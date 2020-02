Jenni Rivera dejó lista una canción para Paulina Rubio y Beto Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO.– Paulina Rubio y Beto Cuevas grabarían un tema que dejó listo Jenni Rivera, confirmó Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante.

Jenni Rivera, junto con Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas fungieron como coaches de "La Voz México" 2012, y una semana antes de la final, "la diva de la banda", falleció en un accidente aéreo, luego de una exitosa presentación en la Arena Monterrey.

Jenni Rivera quería que sus compañeros grabaran un dueto por lo que ya tenía preparados los arreglos y la música: “Lo vamos a hacer porque así lo quiso mi hermana, no puedo dar el título del tema, pero es uno muy conocido”.

Un tema de banda

La canción es del género banda, adelantó Juan Rivera, pero adaptado a las tesituras de voz de Paulina Rubio y Beto, con quienes hasta ahora el hermano de la fallecida cantante no ha tenido acercamiento.

Ya pensaba en el retiro

Rivera explicó que Jenni no pensaba retirarse de la música, pero sí de los escenarios, acto que no realizó porque no quiso dejar sin trabajo a quienes dependían de ella, en particular, el equipo de 30 a 40 músicos que la acompañaron en cada una de sus presentaciones.

La razón por la cual la cantante desistió de su idea de retirarse de las giras y escenarios antes de que ocurriera su muerte era dejar sin trabajo a muchas familias que dependían de ella, aseguró su hermano.

Un nuevo lanzamiento

Juan Rivera presentó un adelanto de "Engañémoslo", uno de los temas que la cantante dejó grabados y que será estrenado el 28 de febrero.

