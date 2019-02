Jennifer Aniston cumple 50 años de edad en plena forma

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Quizá la conozcas por exitosas series de televisión como “Friends”, películas como “Mi novia Polly” o por haber tenido como esposo al actor Brad Pitt.

Ella es Jennifer Aniston, quien hoy llega a sus 50 años de edad, y lo hace de buena manera, bellísima como siempre y con el filme “Dumplin” a cuestas, reciente estreno de Netflix.

A propósito de la promoción de “Dumplin”, Aniston hace el papel de una antigua reina de belleza y madre de una jovencita con algo de sobrepeso.

La nacida en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 1969, habló para la revista “Elle” sobre temas que siempre aquejan a las mujeres, como son el momento indicado para ser madres o para dejar la soltería.

“Vivimos en una sociedad que envía este mensaje a las mujeres: A esta edad, debes casarte; a esta edad, deberías tener hijos”, dijo Jennifer Aniston, quien nunca ha descartado tener hijos o de ser el caso adoptar.

No siento un vacío. Realmente no lo hago. Mis matrimonios han sido muy exitosos, en mi opinión personal. Y cuando llegaron a su fin, fue una decisión que se tomó porque elegimos ser felices, y en ocasiones la felicidad ya no existía dentro del matrimonio.