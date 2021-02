Jennifer Aniston y Lidsay Lohan, casos de acoso de un periodista (Vídeos)

Después del documental 'Framing Britney Spears', proyecto que muestra la presión mediática que Britney Spears debió que soportar a lo largo de su carrera, surgen casos similares.

Se trata de distintas entrevistas a varias estrellas de Hollywood en las que se puede observar el trato machista que reciben las mujeres del mundo del espectáculo.

En las últimas horas, comenzó a circular en Twitter e Instagram una entrevista de David Letterman a Jennifer Aniston en la que claramente se ve la incomodidad de la exprotagonista de Friends frente al comportamiento del presentador.

El clip pertenece a una visita de Jennifer al show Late Show de Letterman en el 1998 cuando la actriz alcanzó gran popularidad con su paso por la exitosa serie.

La actriz promovía la película The Object of My Affection y mientras hablaba el conductor la interrumpe para decirle.

Luego se acomoda detrás de la actriz con su silla, pone una mano en su cuello y comienza a chupar un mechón de su pelo.

In 1998, David Letterman stopped an interview with Jennifer Aniston and stuck her hair his mouth. Now he’s getting some backlash over it.



