Jennifer Lawrence termina con heridas tras un error en una explosión

La ganadora de un Óscar terminó herida tras un error en una explosión en pleno rodaje de una película.

EE.UU.— Jennifer Lawrence terminó herida, luego de que un error en una explosión controlada durante la filmación de la película "Don't Look Up" hizo que muchos cristales estallaran y uno de ellos impactara en uno de los párpados de la actriz.

Jennifer Lawrence and Timothée Chalamet on the set of 'Don’t Look Up' in Boston pic.twitter.com/nYPtJEeFYP