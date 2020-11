Jénnifer López, la triunfadora de los People's Choice

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Una noche de premiación un poco extraña debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19 que hay se vivieron en la cuadragésima sexta edición de los People's Choice Awards 2020 en donde la reina indiscutible fue Jénnifer López, mientras que los reyes, en el rubro musical, fue el grupo BTS.

Ni Lady Gaga ni Justin Bieber, quienes eran los más postulados en el galardón que se entregó en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, se llevaron la noche, y es que a los fans, que son los que votan por sus preferidos, el sonido del K-Pop de BTS les llenó los oídos al elegirlos como ganadores de cuatro segmentos.

Los coreanos se alzaron como Mejor Grupo 2020, se llevaron el premio de Mejor Canción y Vídeo gracias a “Dynamite” y de Mejor Álbum del año por su “Map of the Soul: 7”.

A pesar de que no estuvieron presentes ni realizaron alguna transmisión grabada, sus Army (fans) inundaron las redes sociales de felicitaciones.

Pero fue Jénnifer López quien se llevó la noche tras ser reconocida como la People's Icon de 2020 y tras unos vídeos en el que se explicó su vida y lo que ha realizado en el espectáculo, tanto en la música como en el cine.

“Como latina y como mujer a veces tenemos que trabajar el doble para poder conseguir las oportunidades, a veces mis ambiciones y sueños hicieron que gente alrededor se pusiera nerviosa, me decían ‘tú eres bailarina no puedes ser actriz’, que no me iban a tomar en serio como mujer de negocios. Yo sabía que tenía que (hacerlo) así que aquí estoy agradecida”, comentó.

La artista recalcó que su éxito se debe a sus fans y al recoger la estatuilla recibió mensajes de Nicole Kidman así como sus hijos, en grabaciones que fueron proyectadas en la pantalla.

Además dijo en español: “A mi gente latina, a donde quiera que yo esté y vaya siempre los tengo presentes y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón y amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden: la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”.

La ceremonia fue conducida por Demi Lovato, quien lució diferentes cambios.

La primera ganadora de la noche fue Tiffany Haddish como Mejor Actriz 2020. Mandy Moore fue reconocida como Mejor Actriz de Drama en una Serie de Televisión y pidió a la gente que utilice las mascarillas.

Bebe Rexha fue la encargada de nombrar al Mejor Show Diurno de televisión y fue “The Ellen DeGeneres Show” y fue la misma conductora y productora quien recibió su premio en vivo y a todo color donde agradeció a todas las personas que lo realizan y a los fans por haber votado por ellos.

Tras la premiación de Mejor Show de TV, Blake Shelton levantó el galardón al Mejor Artista Contry.

Trace Ellis Ross fue considerada por la gente como el Icono de la Moda 2020.

Sofía Vergara fue considerada como Mejor Actriz de Comedia.

“Este es un premio muy especial porque hace nueve meses terminamos ‘Modern Family’ para siempre, esto ha cambiado mi vida, mi carrera, por eso quiero dedicarle el premio a todo el elenco”.

Con cubrebocas en mano comentó: “Yo sé que es terrible pero pónganse su máscara”, pidió la actriz .

El show esperado

El momento que muchas y muchos esperaron, el regreso de Justin Bieber a los escenarios. El artista vistió abrigo blanco con una gorra y desde su aparición en los escenarios prendió al público. Bieber se llevó al Mejor Artista del Año dejando atrás a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y The Weeknd.

Más ganadores

“The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” fue el ganador como Mejor Tall Show. El conductor no se pudo conectar muy bien o más bien no le subió a su micrófono por lo que no se escuchó lo que decía.