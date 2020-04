Jennifer López suspende su boda con Alex Rodriguez por el coronavirus

NUEVA YORK.— La pandemia del coronavirus ha trastocado la vida de millones de personas en EE.UU. y los famosos no son la excepción, pues debido a la contingencia, Jennifer López, y su novio, el exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez, han tenido que posponer los planes de su esperada boda.

La famosa pareja se comprometió el pasado septiembre.

La propuesta la hicieron pública a través de fotos en sus cuentas de Instagram.

Sus seguidores se encontraban a la espera de ese gran día, que por ahora ha sido puesto en pausa.

La cantante, actriz y bailarina indicó durante una entrevista con Ellen DeGeneres, que este virus "sí ha trastocado todo un poco" y que por ahora no habrá boda "ningún día de estos".

"Ya iremos viendo qué pasa. La verdad es que no tengo idea de qué va a suceder en lo que respecta a las fechas y todo lo demás", indicó la estrella latina, para quien sería su cuarto matrimonio, el último con el cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos Emme y Max.

.@JLo put her wedding on hold, which is good, because I won’t be able to be her maid of honor for at least another month. pic.twitter.com/cXaUbhn1E4