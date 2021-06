Como dicta el refrán "donde hubo fuego, cenizas quedan" y J.Lo y Ben han encendido las redes sociales con una impactante foto.

EE.UU.— Lo que parecía ser un rumor, ahora se convierte en una realidad innegable: Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran en una relación sentimental tras 17 años de haber confirmado su ruptura.

Una vídeo y una imagen han sido las pruebas suficientes para asegurar que la pareja habría retomado el romance que en el pasado dio mucho de qué hablar.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/UcgSI9JTyD pic.twitter.com/yCZYK42sTT