Jenny Rivera tendrá su película autobiográfica

LOS ÁNGELES.— Javier Chapa y Simon Wise (Mucho Más Media), junto con Donald De Line (De Line Pictures), anunciaron que obtuvieron de “Jenni Rivera Enterprises”, los derechos de vida de la icónica cantante, con lo cual planean producir la película autobiográfica de Jenny Rivera.

El largometraje se centrará en la famosa vida de la mega estrella de banda ranchera, que no solo conmovió a sus fans de habla hispana, sino que también tuvo éxito en los mercados estadounidense y mundial. De Line Pictures producirá la película con Mucho Más.

El filme será escrito por Kate Lanier — guionista de una de las películas favoritas de Jenni: What´s Love Got To Do With It — también conocida por escribir el guión de Set It Off.

Se informa que #LinePictures está trabajando en una biopic de la fallecida cantante #JenniRivera.



La película será escrita por Kate Lanier, quien escribió una de las películas favoritas de Rivera, "What's Love Got to Do With It". pic.twitter.com/9n5k7w0IWg — Por Amor Al Cine (@poramoralcinemx) 18 de junio de 2019

Por qué hacer una película de Jenny

Rivera — nacida en Long Beach, California, justo después de que su madre cruzara la frontera a pie estando embarazada de Jenni — fue un talento extraordinario que alentó e inspiró a sus fans en todo el mundo a través de su música.

Asimismo se le reconoce sus esfuerzos filantrópicos, incluido ser portavoz de la Coalición Nacional contra Violencia Doméstica; y su abertura para comentar sobre sus propias experiencias personales relacionadas con la violencia doméstica y sexual

Jenny también ayudo a que más mujeres venciera el desafío de ser una cantante de música banda en un mundo dominado por los hombres.

Una historia para motivar

La película contará la historia de perseverancia y motivación que impulsó sus éxitos.

Rosie Rivera, hermana de Jenni, dice del proyecto: “Mi hermana soñó con una película biográfica durante muchos años. Estamos encantados de que se lleve a cabo. Nunca imaginamos que un equipo tan asombroso como Donald De Line y Kate Lanier se nos pudiera unir para realizar ese sueño. Estamos muy contentos y emocionados de comenzar este proceso. Nos tomó tiempo llegar aquí porque tuvimos que confiar la historia de Jenni a las manos indicadas, y estamos seguros que hicimos la mejor asociación con Mucho Más Media y este equipo creativo”.

Jenni Rivera a la gran pantalla con el apoyo de su familia.



Jenni Rivera siempre soñó con llevar al cine su turbulenta e inspiradora vida. Siete años después de su sorpresivo deceso, su sueño finalmente está cerca de hacerse realidad. pic.twitter.com/WjXupYhJIa — Telenoticias21 GMV (@TN21sv) 18 de junio de 2019

“La historia de Jenni merece ser contada. Dejará huella no solo en los que siguen considerándose sus fans, sino también en los sienten pasión por las historias que abordan las luchas y los triunfos de las mujeres, en todas las culturas, que buscan construir una mejor vida.

La historia de Jenni es universal en temas de amor, pérdida, éxito y cambio cultural. Según la opinión de muchos que conocían bien a Jenni, su lema — Las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado — ejemplifica la profundidad de la historia de su vida”, declaró De Line.

“Nos sentimos honrados de unirnos a Donald y la familia Rivera, en el desarrollo y producción de una de las historias de vida más extraordinarias de una artista y activista. El impacto de Jenni se sintió durante su vida y continúa en su legado. La película honrará su arte y su compromiso de inspirar y ayudar a la gente de toda cultura a lograr sus sueños”, declararon los socios de Mucho Más Media, Chapa y Wise.