Jeremy Renner se enfoca en la música y lanza nuevo disco

México (Notimex).- El actor estadounidense Jeremy Renner, compartió en redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum titulado The Medicine.

Renner además de participar en el Universo cinematográfico de Marvel con el personaje de “Hawkeye“, también se encontraba en el rodaje de la serie del mismo superhéroe exclusiva de Disney+, sin embargo las grabaciones fueron detenidas ante el brote mundial de COVID-19.

“Siempre he encontrado que la música es una de las pocas cosas que une a las personas de una manera pura. El terreno común puede ser difícil de encontrar en el mundo de hoy, pero la música ha sido una constante para mí. Sentir profundamente, bailar fervientemente, y vivir juntos está más presente ahora que nunca. ‘The Medicine’ EP está disponible ahora“, escribió Renner en su Instagram.

El actor dejó ver que continúa con su faceta musical pues ya ha brindado otros sencillos como el cóver House Of The Rising Sun y Main Attraction.

En el nuevo álbum del californiano se pueden escuchar siete cortes musicales como Never Sorry, Every Woman, Best Part Of Me, Ghost And Roses, December Days y The Medicine.

Respecto a la franquicia de superhéroes, hasta el momento, su siguiente entrega sería la película Black Widow, que hasta el momento se encuentra sin una fecha de lanzamiento oficial.

