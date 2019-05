Jerry Velázquez demuestra que los deseos se cumplen

“Sabía que había más en mí”

El actor yucateco Jerry Velázquez, voz en español del protagonista de “Aladdín”, compartió ayer con su familia momentos divertidos y emocionantes durante la proyección de la película, estrenada este fin de semana, en una sala de Mérida.

El joven convocó a familiares y amigos al cine para ver la versión en acción real del filme de Disney sobre un ladrón de buen corazón que se enamora de la princesa Jasmine y encuentra una lámpara en la que vive un todopoderoso genio.

Jerry ingresó a una de las salas de The Harbor Mérida con sus padres, Gerardo Velázquez Celorio y Ruby Molina Poot, y hermana Stephany. Antes, el actor se tomó fotos con cinéfilos.

Jerry, de 29 años y radicado en Ciudad de México, declaró que se sentía feliz de estar en la ciudad donde nació y compartir el momento con sus seres queridos.

Dar voz al protagonista de “Aladdín” es “un logro personal y profesional muy importante”, dijo. “Cuando era niño decía: ‘Yo soy Aladdín’. Es un sueño hacer un personaje tan amado por mí”.

“Para mi familia es un orgullo total, porque me veía de chico disfrazándome de Aladdín, cantando las canciones, bailando”.

Jerry, quien hoy vuela de regreso a la capital del país, añadió que para él “han sido años de mucho trabajo, muchos meses de no descansar ni un solo día”.

“Sueño imposible”

“A pesar de que ha sido difícil, es un gran orgullo para mí porque la gente dice que si eres actor no vas a trabajar, te vas a morir de hambre, es un sueño imposible… pero yo he vivido una realidad totalmente diferente y he podido combinar diferentes producciones y trabajos”.

“He tenido la satisfacción de hacer proyectos que me llenan como persona, en los que sé que estoy aportando algo a la sociedad y eso para mí es muy valioso”.

Al preguntarle si hay alguna similitud entre él y Aladdín, Jerry respondió que en una escena de la película la Cueva de las Maravillas le dice al personaje de Jafar que debe encontrar al diamante en bruto, es decir, alguien por quien nadie daría nada. “En su momento yo me sentí como un diamante en bruto, mucha gente me rechazaba, no tenía muchos amigos y me sentía solo, sentía que la gente se burlaba de mi talento, pero yo sabía que había más en mí”.

Jerry subrayó que para llegar a las metas propuesta se necesita “atreverse a dar el paso para salir de tu zona de confort, prepararte, tomar clases con alguien que admires y te diga que tus debilidades son éstas, tus fortalezas son éstas”.

“Sobre todo, se necesita una gran fuerza interior, porque es difícil escuchar tantas veces: no”, manifestó.— Claudia Sierra Medina

Plataformas

Jerry Velázquez es actor de teatro, televisión, cine y doblaje, y youtuber.

Significado

Afirma que saber que con “Aladdín” su voz será escuchada en Latinoamérica le hace sentir mucha alegría, porque, así como la historia significó mucho para él en su infancia, ahora lo será para nuevas generaciones de niños que crecerán escuchando las canciones y “resonará en sus memorias por siempre”.

Proyectos

Recordó que en breve viajará a Nueva York para continuar su preparación dramática y en diciembre se estrenará la cinta de terror que grabó en 2018. “Si viniera un nuevo príncipe de Disney me encantaría que me eligieran”, apunta.