Jessica Campbell muere de forma repentina; fue al baño y no salió

La actriz quien fue nominación a los Independent Spirit como mejor actuación novel por su papel en "Election" falleció.

EE.UU.— Jessica Campbell, conocida por su papel en "Election", y por interpretar a la hermana pequeña de Reese Witherspoon, murió de forma repentina este pasado 29 de diciembre a los 38 años, pero hasta ahora se confirmó el fallecimiento de la joven actriz.

