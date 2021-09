El Festival de Venecia ha dejado momentos que han hecho "arder" las redes sociales; ahora el actor de Star Wars desató la locura.

VENECIA.— Oscar Isaac y Jessica Chastain son dos de los actores de Hollywood que se dieron cita en el Festival de Venecia. La pareja acudió a dicho evento para presentar la película "Secretos de un matrimonio", la cual se estrenará en HBO este próximo 13 de septiembre.

Y si bien la pareja tenía como encomienda promocionar la película que protagonizan y en la que muestran a un matrimonio que ha invertido los roles de género (ella es la infiel y quien llevaba el dinero a casa), Oscar Isaac y Jessica Chastain lograron dar de qué hablar, pues en plena alfombra roja tuvieron un peculiar momento que causó euforia en internet.

Los actores protagonizaron un momento que algunos calificaron como "seductor" mientras que otros señalaron que fue "muy incómodo y bochornoso" para la actriz. Esto sucedió cuando ambos actores se colocaron frente a los fotógrafos y camarógrafos, quienes por unos minutos captan cada paso y gesto de los actores.

Y mientras la pareja posaba, el histrión tomó del brazo a su coprotagonista y le dio un beso en el antebrazo, pero fue en ese mismo momento cuando ella lo jaló hacia ella. Las miradas de ambos y la sonrisa nerviosa de ella provocaron que internautas aseguraran que fue un momento en el que "se sintió la tensión sexual entre ellos".

