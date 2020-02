Jesús Ochoa y Jorge Ortiz de Pinedo, en pelea campal en la ANDA (vídeo)

MÉXICO.- Jesús Ochoa acusó al actor Jorge Ortiz de Pinedo de hablar sin conocimiento acerca de su puesto como directivo en la Asociación Nacional de Actores. Esto tras el incidente entre ambos actores por la demanda donde se le exige a la ANDA el pago de 8 millones de pesos para los jubilados de La Casa del Actor.

Ortiz de Pinedo aseguró que a Ochoa lo destituyeron de su cargo como Secretario general de la ANDA desde julio de 2019.

"Él no está enterado, porque nunca ha ido a la junta de conciliación y arbitraje, no saben y nada más dicen", declaró Ochoa, quien aseguró que legalmente él está vigente.

Acusa a Ortiz de Pinedo de no pagar

"Si yo estuviera destituido no estuviera aquí, es muy fácil 'hociconear'", agregó. El actor aseguró que Ortiz de Pinedo nunca pagó sus cuotas a la Asociación ni contribuye con sus ganancias.

"Jamás una producción de él ha dado algo a la ANDA, sólo los programas de TV porque lo obliga Televisa. No nos da ni un peso y dice 'denme dinero para mis pobres de la tercera edad'.

Ochoa presentó las facturas que La Casa… entregó a la ANDA de gastos utilizaron los huéspedes jubilados pero la Asociación considera que estas son falsas y poco transparentes.

Los gastos del reclamo

🎥 #VIDEO: Jesús Ochoa, secretario general de la #ANDA , denuncia que el patronato de la Casa del Actor "Mario Moreno" emitió facturas falsas por cerca de 400 mil pesos al mes; mientras que el patronato afirma que no es verdad pic.twitter.com/FtGrhcXO1M — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 11, 2020

Entre los gastos se incluyen celulares, lentes intraoculares y asesoría legal. "Les pagamos para que sus abogados nos demanden", dijo Floribel Alejandre, auxiliar de la ANDA, quien además detalló que los jubilados de La Casa… reciben una pensión de 23 mil pesos mientras que a los jubilados directos de la Asociación se les pagan cuatro mil 225 pesos.

Ochoa creó la discusión

"Nosotros no tenemos objeción para pagar, lo que queremos es pagar legalmente", agregó Ochoa, quien no se arrepiente de haber creado una discusión en la conferencia de prensa de La Casa del Actor, el martes.

"No soy provocador profesional, pero si no lo hubiera hecho no nos escucharían y quedaría sólo en la acusación de ellos". Su conclusión es que en La Casa… hay una mala administración, y "soberbia de parte del presidente Eduardo Laparade, el abogado Javier Coello Trejo y Jorge Ortiz de Pinedo".

