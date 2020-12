Jesy Nelson le dice adiós a Little Mix

Jesy Nelson anunció su salida de Little Mix, luego de nueve años como parte de la agrupación, un hecho que fue confirmado por el mismo grupo, que completan Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thrilwall.

A través de redes sociales, la cantante compartió una carta en la que explicó a sus más de siete millones de seguidores que desea tomar un descanso para cuidar de su salud mental y compartir con sus seres queridos.

“Los últimos nueve años en Little Mix han sido los más increíbles de mi vida (...) La verdad es que estar recientemente en la banda realmente ha afectado mi salud mental”, inicia la carta de la intérprete , quien explica que pertenecer a un grupo de chicas i mplica una presión constante .

“Después de mucha consideración y con el corazón apesadumbrado, anuncio que me voy de Little Mix ”, concluye el escrito de Jesy.

Al mismo tiempo, en las redes de Little Mix se compartió un comunicado para los seguidores, en los que confirmaron la salida de la cantante “después de nueve increíbles años”.

Aunque la agrupación parece que continuará como un trío, los fanáticos rápidamente hicieron tendencia el nombre de Jesy, pues recuerdan la suerte de otros grupos como One Direction, que tras la salida de Zyan Malik decidió tomar una “pausa” como agrupación, sin que hasta ahora se vislumbre un reencuentro.- Con información de El Imparcial.

A continuación algunas reacciones:

La salida de Jesy me trae recuerdos. Ojalá Little Mix no se separe por completo 💔#Jesy #LittleMix #JesyNelson pic.twitter.com/vePToOpW0k