Jiapsi Yáñez revela ser víctima de violencia doméstica

A través de un vídeo, la youtuber Jiapsi Yáñez compartió con sus seguidores el difícil momento por el que está atravesando; al revelar vivió maltratos físicos y psicológicos por parte de su expareja.

El vídeo, publicado el pasado 6 de junio, fue grabado el día 27 de mayo, según cuenta la influencer; quien no puede evitar soltarse en llanto, al intentar hablar sobre los hechos a sus seguidores.

En su discurso, Jiapsi evita entrar en detalles sobre lo que vivió o el nombre de la persona involucrada. No obstante, en la descripción del vídeo ella dice:

“Dejé de ser yo, esa mujer que nació y creció educada donde la frase familiar siempre ha sido: ‘En principio todo es negociable, menos mis principios’. Siempre traté de ocultar toda mi tristeza, mi soledad, la manipulación psicológica, el chantaje, las amenazas, a la extorsión en todos los sentidos, al grado de querer controlar hasta mi comportamiento íntimo y controlar mi vida personal”.

En el vídeo, la youtuber adelanta que si se decide a publicar ese material será porque ha encontrado apoyo psicológico y ayuda para salir delante de la situación.

Incluso explica que la principal razón de hablar sobre esta situación es porque, a pesar de ser una persona alegre y positiva en sus vídeos; en casa “ya no lograba reconocerme”, pues “todo el tiempo estaba enojada”.

“Lamento mucho tener que ventilarlo públicamente pero tengo bien claro que yo me debo a ustedes y me veo en la necesidad de decirles cómo me siento. Porque a su vez quiero que quede un registro públicamente ya que esa persona por más que se lo diga ignora todo esto. Tengo miedo y como lo vuelvo a repetir ¡ya estoy cansada!”, concluye en su descripción.