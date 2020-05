Jim Carrey, tendencia por "toserle a la cara" a Donald Trump

En los últimos años, Jim Carrey bajó su popularidad y se alejó de las cámaras para dedicarse a la pintura. No obstante, el actor ya había cautivado nuevamente a la audiencia con su interpretación como el Doctor Eggman en el live action de “Sonic”.

Sin embargo, la tarde de este sábado, el nombre de Jim Carrey se convirtió en tendencia, ¿la razón?, el actor decidió burlarse de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump, a quien “tosió a la cara”, la cual también le cubrió con un pañuelo de papel con el que previamente de limpió la nariz.

El actor se suma así a los detractores de mandatario estadounidense, quienes critican que en medio de la crisis sanitaria impuesta por el Covid-19, Trump se encargue de señalar "los crímenes cometidos durante el mandato de (Barack) Obama", lo que ha clasificado como "Obamagate".

El actor desató las risas entre sus seguidores, quienes no tardaron en aplaudir su acción y recordar que, a pesar de los años, sigue siendo él mismo con su habilidad de gesticulación que siempre ha hecho reír a los fanáticos.

Hahahahaaa!!!!!! Oh Jim, I need that... he deserved the #TissueOfDeath ! pic.twitter.com/u1Pc89QiYY

No obstante, hay quienes también criticaron su burla a Trump, al considerar una falta de respeto sus acciones hacia el mandatario.

Disgraceful Jim. You know the truth deep down. Be on the right side of history