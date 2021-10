Jimin, integrante de BTS, celebra su cumpleaños número 26 (25 en edad occidental) y los regalos por parte de sus compañeros de grupo, así como ARMY (su club de fans) no se han hecho esperar.

Aunque en realidad el cumpleaños del integrante vocal de BTS es el 13 de octubre, Corea del Sur vive 14 horas adelantadas, por lo que los fanáticos en América Latina ya iniciaron lo que se convertirá en 48 horas de festejo para Jimin.

Happy birthday Jimin @BTS_twt from #Ukraine 💜🇺🇦 #JIMIN #jiminbirthday #jiminbirthdayproject #JIMINDAY #JIMINTOBER #JIMINFEST2021 💜we love you with all our heart 💜🇺🇦 pic.twitter.com/lzSQOZOqMp