JK Rowling anuncia que ha superado el coronavirus

EDIMBURGO.— La escritora escocesa JK Rowling, autora de Harry Potter, anunció que ha superado los síntomas del coronavirus y se encuentra "completamente recuperada".

En un mensaje de Twitter, afirmó que durante "las dos últimas semanas" ha padecido "todos los síntomas del COVID-19", aunque precisó que no se ha sometido a la prueba".

"¡Gracias por sus cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como hizo conmigo", escribió.

Just want to credit Sue Elliott, the ICU nurse whose technique is demonstrated in the vid I shared from Queens Hospital. My GP husband, who recommended the technique to me, was an ICU doctor when we met, hence his familiarity with these kinds of exercises. Sue, you're fab! https://t.co/lO8E8AqV1i — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 7, 2020

Una técnica que puede evitar la neumonía

Rowling acompañó el tuit del vídeo de un doctor del Hospital Queen's de Londres, en que este hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

Thank you for your kind and lovely messages! I really am completely recovered and wanted to share a technique that’s recommended by doctors, costs nothing, has no nasty side effects but could help you/your loved ones a lot, as it did me. Stay safe, everyone x — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

La escritora lanzó la semana pasado la plataforma "Harry Potter at Home" (Harry Potter en casa) para que niños, padres y profesores puedan dar "un toque de magia" a sus días de aislamiento.

Con este material los usuarios pueden acceder a actividades, artículos, concursos, puzles y vídeos "mágicos" sobre las aventuras del joven mago, Hermione y Ron.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

