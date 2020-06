JK Rowling confirma haber sufrido violencia machista

EDIMBURGO.— La escritora británica JK Rowling afirmó que el hecho de haber sobrevivido a la violencia machista en su primer matrimonio y a una agresión sexual durante su juventud fue en lo que se basó para dar su opinión, misma que le ha acarreado insultos y críticas.

En un largo artículo publicado en su web, Rowling señaló que cree que cambiar de sexo "será una solución para algunas personas con disforia de género".

Pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer.

"La explosión actual del activismo trans insta a la eliminación de casi todos los sistemas robustos que los candidatos para la reasignación tenían que pasar. Un hombre que tenga la intención de no operarse y no tomar hormonas puede ahora obtener un certificado de reconocimiento de género y ser una mujer ante la ley", escribió.

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for decades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - ie, to male violence - ‘hate’ trans people because they think sex is real and has lived consequences - is a nonsense.

La creadora de la famosa saga Harry Potter fue acusada de "transfóbica" al declarar en Twitter que solo las mujeres menstrúan, lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it’s hateful to say so.