JLo quiere sorprender en la investidura de Joe Biden (Vídeo)

Jennifer López está emocionada y muy nerviosa de cantar en la inauguración de Joe Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos.

Su prometido Alex Rodríguez reveló cómo se siente la cantante y actriz de origen puertorriqueño antes de ser parte de este momento histórico.

A-Rod dijo que ha sido un "año loco" para JLo, de 51 años, quien cantó en el Super Bowl y en la gran fiesta de Año Nuevo y ahora lo hará en la inauguración del presidente número 46 en Washington, D.C.

El exbeisbolista de origen dominicano, de 45 años, indicó que su futura esposa siente mariposas antes del gran show.

"Ha sido un año loco para ella, tan maravilloso, con tantas bendiciones. Pensar que en los últimos 12 meses cantó en el Súper Bowl, en la fiesta de Año Nuevo y ahora en la inauguración es increíble", agregó orgulloso a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Rodríguez añadió que JLo quiere inspirar y "unir a la gente" con su actuación.

What an honor to spend a few moments with these brave men and women. Thank you for your service and sacrifice. I honor you today and everyday. 🇺🇸 Tomorrow I sing for you and all Americans. ❤️🤍💙 #inauguration2021 pic.twitter.com/xgk64I1bRr