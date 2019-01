Joaquín Ferreira, extrañará al “Potro”

Feliz con la serie “Club de Cuervos”

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El actor argentino Joaquín Ferreira dijo que le encantó interpretar a “Diego Armando Romani”, mejor conocido como “El Potro”, en la serie original de Netflix, “Club de Cuervos”.

“Es un personaje querido por el mexicano. Me siento orgulloso de darle vida a este argentino y hacerlo exactamente como es, porque es un irreverente y es un tipo que no le importa lo que la gente piense y, que lo quieran, lo apoyen y le hagan un especial, me llena de orgullo”.

“El Potro” fue conocido como el delantero de los “Cuervos”; sin embargo, un balazo en la pierna lo alejó del fútbol, motivo por el cual para la tercera temporada ya no apareció en la serie. Pese a ello, se mantuvo como uno de los personajes más populares y la plataforma de “streaming” decidió lanzar “Yo, Potro”, “spin off” de un capítulo.

“Estoy orgulloso de eso, no sé qué es lo que sea realmente (lo que le guste a la gente de ‘El Potro’), es un gran jugador de fútbol y tiene una novia actriz de cine para adultos, le va bien y pienso que eso les gustaría a muchos”.

“Luego ves que es muy humano porque le pasan muchas cosas muy ‘heavys’, y lo ves llorando, su familia no lo quiere, tiene una mujer que le pega, le mataron al lorito (su mascota), entonces, generalmente es un hombre muy humano, muy real, y creo eso tiene mucho que ver para que Netflix hiciera un spin off de él”.

Al preguntarle cómo fue la preparación de su personaje, Joaquín reconoció que no es fan del balompié, por lo que no vio partidos, sin embargo, analizó documentales y entrevistas para ver la actitud de algunos jugadores como Óscar Ruggeri, Sebastián Abreu, Carlos Tévez y muchos más.

Para la cuarta y última temporada de “Club de Cuervos”, que se liberó anteayer, “El Potro” regresa.

“Está en quiebra y supuestamente no puede jugar nunca más fútbol. “Isabel” lo encuentra y lo vuelve a traer al equipo de una manera nueva, distinta”, adelantó.

Sin querer hablar más de este “nuevo Potro” para evitar “spoilers”, Joaquín agradeció el poder volver y brindarle un gran cierre al personaje. “Es algo fuerte, pero es bonito, es lindo cerrar ciclos. No me arrepiento de nada, siento que he dejado todo en el personaje”.

“’Club de Cuervos’ fue el parteaguas en mi carrera, fue mi primer proyecto, así que tuve mucha suerte de haberlo hecho. Dejé lo mejor de mí en el personaje, no sé si lo voy a extrañar, pero sí lo voy a recordar con cariño”.