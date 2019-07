Joaquín Phoenix, como el Joker, es portada de importante revista

MÉXICO.— La revista Empire le regalo a los fanáticos del universo de Batman dos portadas de colección con la cara del personaje que todos esperan poder ver pronto en pantalla: “El Joker” interpretado por Joaquin Phoenix.

Las portadas de la revista corresponden al mes de agosto; en una donde se ve la cara del actor en su personaje de Arthur y alrededor de él, el rostro del “Payaso del Crimen”.

En la otra, se observa el rostro partido a la mitad, un lado del Joker y otro de Arthur Fleck.

Claramente los creadores buscaban reflejar el aspecto psicológico que vive Arthur Fleck para transformarse en el “Joker”.

Empire indicó que las revistas estarán a la venta desde el 11 de julio.

The new Clown Prince of Crime has arrived… Here are the newsstand and subscriber covers for Empire’s Joker issue – on newsstands from Thursday 11 July #Joker #JokerMovie pic.twitter.com/kLEDQkN1ZB