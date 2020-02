Joaquin Phoenix da polémico discurso al recibir el premio BAFTA (vídeo)

MÉXICO.- Joaquin Phoenix recibió el galardón de mejor actor durante la edición número 73 de los premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA, por su sigla en inglés), los cuales destacaron su participación en la cinta Joker, del director Todd Phillips; sin embargo, el actor sostuvo la falta de diversidad entre los nominados en las diferentes categorías.

Joaquin Phoenix accepts his Leading Actor award for his performance in @jokermovie #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/1nK49CjrJo