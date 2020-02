Joaquin Phoenix: la trágica historia del hermano que falleció en sus brazos

“Creo que tomó Valium, no lo sé. ¡Por Favor, se está muriendo!, fue el grito desesperado de Joaquin Phoenix el 31 de octubre de 1993. El ahora ganador del Óscar intentó salvar a River Phoenix, su hermano mayor que murió en el hospital Cedars Sinai en Los Ángeles.

Joaquin Phoenix recuerda trágico momento

Joaquin Phoenix en los Óscar.

El momento se revivió en el discurso de Joaquin, quien detuvo los aplausos del público que quería ovacionarlo cuando anunciaron el ganador del Óscar a mejor actor. Él arrasó con “Joker” y cada uno de los medios se atrevió a asegurar desde antes que ese trofeo no tenía otro nombre.

"He sido activista a lo largo de mi vida. Muchos me dieron una segunda oportunidad y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la compasión. Es lo mejor de la humanidad. Mi hermano, cuando tenía 17 años, hizo esta composición: 'Corre al rescate y la paz vendrá después", expresó Phoenix al recibir el premio.

BREAKING: Joaquin Phoenix wins the Oscar for Best Actor for "Joker." https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/3E9zmtA2tK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

¿El hermano de Joaquin Phoenix murió en sus brazos?

Joaquin Phoenix posa con su Óscar.

Esa noche de 1993, en las puertas de The Viper Room, un bar cuyo dueño era Johnny Depp, inició el mito de River Phoenix a la vez que su hermano, Joaquin, vivió quizá uno de los episodios más trágicos de su vida. Según se cuenta, él sacó del negocio a River, quien murió en sus brazos.

Ese día, la cobertura de la muerte puso en el ojo de los medios a esa familia que vivía alejada y que no estaba lista para el acoso. Algunos creen que de ahí viene el rechazo de Phoenix a los periodistas, quien se ha mostrado con una imagen oscura y atormentada.

“En esos momentos en los que eres más vulnerable, hay helicópteros volando, personas que intentan colarse en tu casa... Sin duda todo eso me impidió la fase de duelo”, expresó Joaquin el 12 de enero en el programa 60 Minutes de la cadena CBS cuando recordó el suceso.

Tras la muerte de su hermano, el actor “escapó” con su familia a Costa Rica y, en 1995 viajó a Nueva York por un casting, que significó su regreso a la gran pantalla.

Las palabras de River Phoenix

“Vas a volver a actuar y serás más conocido que yo", le expresó River Phoenix a su hermano Joaquin poco antes de morir.

"No me lo preguntó, me lo dijo. Estoy en deuda con él porque actuar me ha dado una vida increíble", expresó el pasado 10 de septiembre al aceptar un premio del Festival Internacional de Cine de Toronto.

¿Quién era River Phoenix?

Foto: internet

El hermano de Joaquin Phoenix también era actor, uno talentoso que empezó a ver los frutos de su trabajo desde pequeño.

Te puede interesar: Recuerdan a Fernando Luján en los Premios Óscar

En 1982 actuó en Seven Brides for Seven Brothers ("Siete novias para siete hermanos") y tenía solo 12 años. Joaquin, quien tenía 10, también apareció en escena.

Uno de sus personajes más reconocidos fue el de Stand by Me, una comedia dramática que se basada en la novela "El cuerpo" de Stephen King. También lo premiaron o por su papel como Mike Waters, un joven homosexual con narcolepsia, en My Own Private Idaho, de 1991, al lado de Keanu Reeves.

Una secta sexual

Se dice que los Phoenix pertenecieron un tiempo a una secta religiosa conocida como “Hijo de Dios”, la cual actualmente enfrenta acusaciones de abuso sexual y violencia. Vivían en condiciones de pobreza y viajaron a Estados Unidos, vivieron en México, Puerto Rico (lugar en el que nació Joaquin) y Venezuela.

.- Con información de Huffingtonpost y BBC

Premios Óscar 2020: estos son los ganadores

Síguenos en Google Noticias