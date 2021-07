Dos años después de sorprender con su pérdida de peso en la película “Joker”, el actor estadounidense, Joaquín Phoenix volvió a llamar la atención, pero esta vez por tener un aspecto diferente.

De 46 años, Phoenix fue fotografiado con unos kilos de más, que hacen contraste de su último papel, y con el pelo canoso.

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de Twitter “Joaquín Phoenix Updates”.

Sin embargo, su aspecto desaliñado, con pelo canoso, gordo, pijama manchada y cara de no estar pasando precisamente por su mejor momento es por la caracterización de su nuevo filme "Disappointment Blvd.".

Joaquin Phoenix on set of his upcoming movie ‘Disappointment Blvd.’ in Montreal 1/2 [ Via: Daily Mail ] pic.twitter.com/8SYnvR3lF8