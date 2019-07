Joe Russo aclara que no “mató” a Iron Man porque le caía mal

MÉXICO.— En redes sociales, el director Joe Russo está siendo el tema del momento, esto debido a una declaración que supuestamente hizo y, que no fue del agrado de los fans del universo Marvel, pero sobre todo de los seguidores de Iron man.

La polémica en la que se encuentra Russo, se debe a que supuestamente el director comentó que, “mató a Iron Man porque no le agradaba”.

To set the record straight, this quote is completely fake. It’s an obvious falsehood, and utterly ridiculous. I actually wanted Tony dead in Civil War…#killtonystark#thetruthisout @RobertDowneyJr pic.twitter.com/I4c48DpaBT