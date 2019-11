John Boyega tiene la culpa de todo

Era suyo el guión de “Star Wars” que llegó a eBay

LOS ÁNGELES (EFE).— John Boyega admitió ayer que era suyo el guión de “Star Wars: Episode IX. The Rise of Skywalker” que se puso a la venta en eBay.

“Fui yo”, confesó entre risas el actor británico a su paso por el programa “Good Morning America” de la cadena de televisión ABC.

“Me estaba cambiando de departamento y dejé el guión debajo de mi cama (…) Cuando me desperté por la mañana lo tomé para llevármelo, pero mis amigos vinieron y, ¿sabes?, empezamos una pequeña fiesta y el guión simplemente se quedó ahí”, explicó. “Unas semanas después, una persona de la limpieza llegó, encontró el guión y lo puso en eBay por unas 65 libras. ¡Así que esa persona no conocía su valor real!”.

El olvido de Boyega, quien encarna a Finn en la última trilogía de “Star Wars”, pudo arruinar el lanzamiento de la novena película de la saga, por lo que no es extraño que mucha gente en los estudios Disney se tomara el asunto con la mayor seriedad.

“Fue aterrador. Me llamaron todos los ejecutivos. Incluso Mickey Mouse me llamó en plan: ‘¿Pero qué has hecho?’”, bromeó Boyega.

Abrams, el soplón

Esta anécdota, que terminó con final feliz ya que Disney recuperó la copia sin que se filtrara su contenido, comenzó el lunes pasado cuando el director J.J. Abrams dio a conocer el incidente.

Además de Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver y Óscar Isaac conforman el elenco de la cinta, prevista para estrenarse en todo el mundo el viernes 20 de diciembre.