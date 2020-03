John Legend acepta el reto de Chris Martin y hace show online

México (Notimex).- El cantante John Legend escuchó la petición de Chris Martin y junto a su esposa, la modelo Chrissy Teigen, salió en bata de baño para entretener a sus seguidores e invitarlos a no salir de casa ante la pandemia de coronavirus.

Después de interpretar un par de canciones con su teclado, entre las que se encontraron Love’s in need of love, de Stevie Wonder, y Everybody knows, el músico explicó por qué era importante como artista brindar estas opciones.

“Obviamente sabemos que el coronavirus está afectando a las personas de todo el mundo“, comenzó antes de pedir a sus seguidores como medidas de precaución para contagiar a más personas quedarse en casa, alejarse físicamente de extraños, un alejamiento social, no ir a trabajar.

Desde su punto de vista “la música ayuda y nos mantiene juntos“, por lo que quiso sumarse a hacer más digerible estar en casa con un poco de entretenimiento.

Asimismo, sugirió a quienes tienen la oportunidad de ayudar a otras personas, realizar donativos en bancos de comida y organizaciones.

En algún momento fue acompañado por su esposa, Chrissy Teigen, quien con una copa de vino, interactuó y cantó con él.

Incluso complacieron a las actrices Jenna Fisher y Mindy Kaling, quienes participaron en The office con una canción dedicada a la serie. También pusieron voz a Raise your glass, de Dena Deadly, e incluso “Beauty and the beast“, por petición de su hija, también presente al final de la transmisión.

Temas como Stay with you y Conversations in the dark formaron parte del repertorio, en donde la pareja insistió en cuidar a las personas vulnerables de contraer el COVID-19, así como llamarles para estar seguros de que no se expongan.

Asi como el cantante de Coldplay, Chris Martin, lo hizo con él, Legend quiso pasar la batuta a Miguel, Jhené Aiko, Shawn Mendes y Camila Cabello y Charlie Puth, quienes aseguró, harán conciertos en línea próximamente.

