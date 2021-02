John Travolta y su hija, Ella, recrean el baile de "Vaselina" (Vídeo)

Desde que fue lanzada en 1978, la película Grease (Vaselina) marcó a muchas generaciones de jóvenes: el final de unas vacaciones dio inicio al amor entre Danny Zuko y Sandy Olsson, interpretados por John Travolta y Olivia Newton-John, respectivamente.

El amor entre un estadounidense y una australiana que debía volver a su país de origen, se vio cruzado por la rebeldía y la inocencia, el baile y la diversión, todo bajo el abrasador y excitante calor del verano.

Más de 40 años después, Travolta volvió a hacer el mismo pasó que generó el desenfreno en la fiesta de fin de curso, en el punto culmen de la película.

Pero esta vez fue sin Newton-John ni en el gimnasio del colegio ni tampoco al ritmo de la canción Born to Hand Jive: lo hizo en un jardín, junto a su hija Ella y con Sunday Best (del grupo Surfaces) de fondo.

En la semana previa al Super Bowl, participó de una publicidad que refleja a distintas personalidades disfrutando de su jardín.

Además de Travolta y su hija Ella, aparecen la conductora de televisión Martha Stewart y también el actor Leslie David Baker, conocido por ser intérprete en la versión norteamericana de la serie The Office.

Antes de bailar, Travolta parece querer activar el botón de rec para hacer un TikTok junto a su hija.

El baile se dio ante la atenta mirada de Martha Stewart, que en este caso interpreta a una vecina de la pareja entre padre e hija. “Still got it!” (¡Todavía lo tiene!), certifica Stewart respecto a las habilidades de Travolta como bailarín, para darle un cierre al gag.

John Travolta proves he's still got the Grease moves in a new Super Bowl ad with his daughter Ella!https://t.co/qZYudgR2eo