“John Wick 4” ya tiene fecha de estreno

Su director confirma la noticia

Tras derrotar a “Avangers: Endgame” en la taquilla del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, “John Wick” confirmó que tendrá una cuarta entrega, que llegaría a los cines el 21 de mayo de 2021.

Summit Entertainment y el estudio Lionsgate dieron a conocer la noticia hoy, tras meses de especulación en la que se decía que el cineasta Chad Stahelski ya trabajaba en el guión del cuarto episodio de esta saga de acción, cuya historia plantea una sociedad de asesinos con sus respectivas reglas y las consecuencias de romperlas.

En la tercera entrega, John Wick (interpretado por Keanu Reeves) se convierte en el blanco principal de esta sociedad, tras quebrantar una de las mayores reglas del grupo (algo con lo que cierra la segunda entrega). En este capítulo, acompañan a Reeves en el elenco: Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane y Ruby Rose.

Dispuesto a seguir luchando

Durante la promoción de “John Wick 3”, Reeves externó su deseo de extender la saga, a pesar del esfuerzo físico que requiere cada una de las coreografías de peleas físicas, un componente clave que ha cautivado a los seguidores, además de una trama bien definida.

Parece que los deseos del actor fueron escuchados fuerte y claro por Stahelski, quien terminó por confirmar que sí habrá una carta parte de esta historia.

“Todas las películas han sido muy difíciles de rodar, hablando desde una perspectiva de escenas de acción y coreografías. La 1 fue difícil porque aún no habíamos entendido lo que queríamos hacer del todo. En la 2 tuvimos que crear un nuevo mundo en el que no habíamos pensado antes. La 3 tenía que expandir el universo y dar al público algo creativo, no solo algo más grande y más increíble. La 4, seguro, será mucho más difícil“, reconoció el cineasta.