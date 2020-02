Johnny Depp causa furor en el Festival de Cine de Berlín

Decenas de fans del actor estadounidense Johnny Depp acudieron hoy sábado a la alfombra roja de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín con motivo del estreno de su última película: Minamata, dirigida por Andrew Levitas.



Las seguidoras de Depp le recibieron con gritos y lágrimas y el actor no dudó en saludarlas antes de atender a los periodistas.

El actor estadounidense acudió al Festival Internacional de Cine Berlín, para presentar la cinta, un homenaje al fotoperiodista W. Eugene Smith.

Depp interpreta al célebre fotógrafo estadounidense que documentó el impactante caso de una poderosa corporación responsable de envenenar con mercurio a la gente de Minamata, Japón, en 1971.

A first look at #JohnnyDepp at the #Berlinale 2020. His new film "Minamata" by Andrew Levitas will celebrate its World premiere tonight. pic.twitter.com/oEc3rt0Pbq