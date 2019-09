Johnny Depp, magnético

Su filme cierra la Mostra y aspiraal León de Oro

VENECIA (EFE).— La lluvia desplazó la tarde de ayer la alfombra roja del preestreno de “Waiting For The Barbarians” al interior del Palacio del Cine del Lido que acoge la edición 76 de la Mostra de Venecia, pero eso no impidió a su protagonista, Johnny Depp, detenerse a firmar autógrafos a sus fans bajo la lluvia.

Pertrechados con paraguas o impermeables, los admiradores de la estrella hollywoodiense esperaron implacables bajo la lluvia que no paró de caer a lo largo de toda la tarde y Depp no les defraudó, firmando, haciéndose fotos y hasta repartiendo algún abrazo.

Uno de sus seguidores iba vestido exactamente como él, con el mismo corte de pelo, gafas de sol y hasta los pendientes que luce el intérprete de Jack Sparrow.

Finalmente los guardaespaldas que le vigilaban han tenido que llevárselo casi a rastras al interior del palacio, mientras Depp seguía firmando hasta el final.

En “Waiting For The Barbarians“, dirigida por el colombiano Ciro Guerra que ayer cerró la competición por el León de Oro, Depp vuelve a ponerse en la piel de un villano, después de la experiencia como el Grindelwald de la famosa saga “Animales fantásticos”.

En esta ocasión, es un coronel siniestro y sin escrúpulos que llega a una remota ciudad colonial con el encargo de recabar información sobre actividades hostiles de los “bárbaros”.

La cinta supone el regreso de la estrella hollywoodiense al cine de autor después de las sagas “Piratas del Caribe” y “”Animales Fantásticos”.

“Waiting for the barbarians” adapta la novela homónima del Nobel de Literatura J.M. Coetzee, que se inspiró en la Suráfrica del apartheid para escribir una historia, sin localización espacial ni temporal precisa, acerca de un gobierno que inventa un enemigo para justificar la violencia.

La historia se resume en la confrontación entre el administrador de una pequeña ciudad colonial fronteriza que se esfuerza por vivir en paz con los locales —papel que interpreta Mark Rylance— y el coronel Joll (Depp), que llega con el encargo de recabar información sobre actividades hostiles de los “bárbaros”, dispuesto a emplear métodos necesarios para obtener los testimonios que busca.

Ciro Guerra, nominado al Oscar por “El abrazo de la serpiente” (2015), debuta en el cine estadounidense con esta película, cuyo guion ha sido adaptado por Coetzee.

Hoy en Venecia el director ha contado que cuando leyó la novela por primera vez encontró en ella “una poderosa alegoría acerca de la manera en que el mundo se construye alrededor del poder, lo que el poder necesita hacer para controlar la gente, lo fácil que es caer en su sistema y lo difícil que es separase”.

“Nos metimos en la película con la idea de que sucedía en una tierra y un tiempo lejanos pero durante el proceso cada vez parecía algo menos lejano y más ligado al presente”, ha afirmado.

El título, tanto de la novela como del filme, se inspira en un poema de Kavafis que el director citó para explicar su argumento. “El poder necesita a los bárbaros, necesita que odiemos a alguien y que temamos a alguien”, dijo.

“La novela desvela lo fácil que es señalar a otro con el dedo y lo difícil que es señalarse a uno mismo, darse cuenta de que puedes estar siendo cómplice del poder y de que tu propio discurso puede estar lleno de odio”, ha rematado.

La presencia de Johnny Depp ha acaparado la mayor atención durante la rueda de prensa, también con preguntas personales sobre el hecho de que su hija Lily Rose Depp haya pasado por este mismo certamen presentando, fuera de competición, la película “The King”, junto a Timothée Chalamet. Al actor se le ha iluminado la cara.

“Es increíble, lo único que puedo hacer es sonreír”, dijo. “De niña vino conmigo varias veces a Venecia y verla ahora convertida en una mujer joven increíble, abriéndose camino por si misma, con dignidad me hace sentir orgulloso”.

“Waiting For The Barbarians” cerró ayer la competición por el León de Oro junto a la italiana “La mafia no es lo que era”, una visión tragicómica sobre la Cosa Nostra, dirigida por el italiano Franco Maresco.

El palmarés se dará a conocer hoy en una ceremonia que acogerá el Palacio del Cine del Lido.

Por otra parte, con fuertes declaraciones contra el nacionalismo de derecha y la xenofobia, el músico Roger Waters, exlíder de la banda Pink Floyd, celebró ayer su cumpleaños 76 presentando el documental “Us+Them” fuera de competencia.

Los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron mencionados en su mensaje de resistencia, en el que criticó sus “técnicas nacionalistas” que “destruyen el planeta en el que vivimos”.

“Esta nueva película tiene un carácter fuertemente político. Debemos respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y comenzar a reparar el daño causado por el neoliberalismo”, aseguró.

“Si no actuamos colectivamente y resistimos a las fuerzas del neofascismo y del neoliberalismo que están haciendo colapsar nuestro planeta, no dejaremos nada como legado a nuestros niños”, agregó el miembro del Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos.

George Roger Waters nació el 6 de septiembre de 1943 en Cambridge, Inglaterra. Descubrió su vocación musical tras su ingreso en la Regent Street Polytechnic School, donde estudió la carrera de arquitectura.

Su interés por la guitarra, el rock y el jazz lo llevó a formar el grupo Pink Floyd, en el que se consolidó como músico. En sus inicios, la banda participó en varios espectáculos en los que dio a conocer su revolucionaria forma de entender la música con un nuevo movimiento llamado “psicodelia”.

Con la banda, Waters lanzó “Dark side of the moon” (1973), placa musical con la que la letra y gran parte de la música fueron realizadas por él, así como el histórico “The Wall” (1979).

A principios de los 80 inició la ruptura musical. Los constantes roces entre Roger y David Gilmour hicieron que el bajista saliera del grupo en 1983 y un año después se lanzó como solista.

En su etapa en solitario grabó discos como Radio K.A.O.S. y “A mused to death”. Compuso la ópera rock “Ça Ira”, en la que trabajó durante 16 años.

Asimismo, presentó el documental “The occupation of the american mind: Israel’s public relations war in the United States”, en la Cineteca Nacional.

En 2018 regresó a México y ofreció conciertos en el Foro Sol, y uno más, sin costo alguno, en el Zócalo, donde le reprochó al entonces presidente Enrique Peña Nieto por los desaparecidos del país. En el cielo volaba el cerdo “Algie”, que en el lomo tenía grabado Nos faltan 43.

Y en lo que se refiere al colombiano Ciro Guerra y su alegoría sobre el poder, “Waiting For The Barbarians” se perfila como una de las favoritas al León de Oro en la Mostra en la que también suenan para premio la polémica “J’accuse”, de Roman Polanski, la checa “The Painted Bird” y “Marriage Story”, de Noah Baumbach.

A diferencia del año pasado, cuando “Roma” de Cuarón emergía como apuesta segura para el máximo galardón de la Mostra de Venecia, este año no hay un ganador evidente pero la vigencia del relato de Guerra, que adapta una novela de J.M. Coetzee sobre cómo el poder infunde el miedo al extranjero, convenció a los periodistas del festival que la elogiaron en exceso.

En las quinielas de la prensa internacional que publica a diario el certamen, la mayor calificación es para la radiografía del amor y el desamor que ha compuesto Noah Baumbach en “Marriage Story”. Su triunfo implicaría un segundo León de Oro para Netflix, productora también del filme de Cuarón que ganó el año pasado.

Juega a su favor un guion que exuda verdad y delicadeza, un ritmo ágil y unas interpretaciones muy convincentes de Adam Driver y Scarlett Johansson, esta última con muchas posibilidades de llevarse la Copa Volpi a mejor actriz.

Pero quizá el intimismo del relato y una puesta en escena correcta pero no deslumbrante le resten posibilidades para llevarse el premio principal.

La segunda mejor valorada es “J’accuse”, de Roman Polanski. Su visión del caso Dreyfus, con una fotografía en este caso vigorosa y precisa y un mensaje contra el antisemitismo y el racismo de plena actualidad juegan a su favor. De momento la crítica internacional le ha concedido hoy el Fipresci.

Pero tiene contra la polémica por el caso de violación de una menor que le persigue cuatro décadas después.

En la jornada de apertura, la presidenta del jurado, la argentina Lucrecia Martel anunció que no acudiría a la proyección oficial porque no deseaba ponerse en pie y aplaudir a Polanski. Eso sí, también dejó claro que no tiene prejuicios hacia su trabajo y que lo evaluará como cualquier otro a competición.

Aunque la película “A Painted Bird” del checo Vaclav Marhoul causó polémica por la explícita y brutal violencia que sufre su protagonista, un niño judío errante, durante la Segunda Guerra Mundial, se trata de una ambiciosa apuesta muy del gusto de los jurados de estos festivales.

Es un filme de tres horas, rodado en blanco y negro y en 35 milímetros, que causa un gran impacto en el espectador debido al contraste entre la violencia que retrata y la belleza de las composiciones. Su director ha tardado once años en sacarla adelante.

Por otro lado, tanto la prensa internacional como la italiana coinciden en valorar muy positivamente “Martin Eden“, dirigida por Pietro Marcello, una revisión del clásico de Jack London con la que recorre los albores políticos y sociales del siglo XX ahora a través de un joven napolitano.

Destaca por su guion y un montaje que combina escenas de ficción con material de archivo documental que subraya simbólicamente los estados de ánimo del protagonista.

El “Joker” es una de las películas que más ha entusiasmado, entre otras cosas porque la aproximación de Todd Phillips al mundo de Marvel bebe más de “Taxi Driver” que de los típicos filmes de superhéroes.

No obstante, parece improbable que un festival como Venecia premie una superproducción de Hollywood que tiene asegurado su rendimiento en taquilla.

El que suena como ganador seguro a la Colpa Volpi a mejor actor (y para el Oscar) es Joaquin Phoenix que emociona con su retrato de los orígenes del enemigo de Batman y su viaje hacia el abismo del mal y la locura.

Finalmente, la película “La Llorona”, del director guatemalteco Jayro Bustamante, conquistó hoy el premio de las Jornadas de los Autores (GdA), una sección autónoma de la Mostra.

La cinta, que competía con otras once producciones, ha logrado el “GdA Director’s Award” por parte del jurado de la Jornadas, compuesto por 28 jóvenes espectadores llegados cada uno de un país de la Unión Europea.

El jurado considera a Bustamante como “una de las voces más singulares del cine de América Latina” y destaca su capacidad para “trazar un retrato de la trágica historia de Guatemala y sus heridas abiertas inspirado” en la fábula popular de La Llorona.

“La combinación de poesía y política construye un cuento inquietante y agudo que habla, no solo del pasado, sino también del presente”, subrayan.

“La Llorona” es una historia íntima de fantasmas sobre el rencor y la venganza.

Alma es una joven indígena que llega como sirvienta a la casa de un antiguo militar condenado por el genocidio de las comunidades indígenas, una sentencia que después es anulada para escándalo de la ciudadanía.

Pronto en los oídos del viejo militar empiezan a resonar los ecos de las voces de los indios a los que masacró y un enigmático fantasma empieza a vagar por su casa exigiendo venganza, mientras en la calle una multitud le grita “asesino”.

Bustamante (Guatemala, 1977) explica en las notas de dirección que su película mezcla varias historias, como las matanzas durante la guerra civil (1960-1996) o el caso del expresidente Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en una sentencia después anulada.

Pero también los crímenes contra la humanidad del caso Sepur Zarco, la violación de indígenas durante el conflicto, la misoginia, el clasismo, la religiosidad y el misticismo, todo bañado por un aura de realismo mágico.

Un filme que es el tercero de Bustamante tras la premiada “Ixcanul”, con la que ganó en 2015 el premio Alfed Bauer a la innovación, en la Berlinale y “Temblores”, presentada este mismo año también en Berlín.

El “GdA Director’s Award” es el principal premio de las Jornadas de los Autores, que también deberá asignar el “BNL People’s Choice Award” y el “Label Europa Cinemas”, dedicado este último a las producciones y coproducciones europeas.

Está dotado con 22,000 dólares, la mitad para el director y la otra parte para la distribuidora internacional del filme para impulsar su circulación en el mercado.