Netflix elimina películas de Johnny Depp y usuarios amenazan con boicot

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Johnny Depp tuvo uno de los años más difíciles ante las peleas legales luego que su exesposa Amber Heard lo acusó de violencia doméstica, aunque parece que el 2020 no deja de traer malas noticias al intérprete conocido por su papel como Jack Sparrow en "Piratas del Caribe", pues un servicio de streaming habría retirado sus películas en Estados Unidos.

The fact that @netflix has removed all Johnny Depp movies from US Netflix is ​​truly disgusting, especially considering the mountain of evidence showing that he was abused and not the abuser.#JusticeForJohnnyDepp