Johnny Depp pierde demanda contra "The Sun"; podría afectar su carrera

El diario británico que fue demandado por el actor tras la difamación que ejecutaron en su contra ganó el juicio.

LONDRES.— Johnny Depp ha perdido su mediático juicio contra el el tabloide británico, "The Sun", que años atrás lo tachó de "maltratador".

Según el veredicto comunicado este lunes 2 de noviembre por un tribunal británico, el periódico no lo difamó.

Johnny de 57 años, presentó una demanda contra News Group Newspaper (NGN) -dueño del citado diario- y su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo difundido en 2018 que consideró difamatorio.

El periódico sensacionalista lo tachaba de "maltratador de esposas" con relación a su turbulento matrimonio con la actriz Amber Heard. Además, aportaba detalles poco decorosos sobre el intérprete.

"The Sun" también utilizó calumnias, escándalos y el periodismo más amarillista para aderezar sus señalamientos contra el actor.

Sun spokesperson: The Sun has stood up and campaigned for the victims of domestic abuse for over twenty years. Domestic abuse victims must never be silenced and we thank the Judge for his careful consideration and thank Amber Heard for her courage in giving evidence to the court.