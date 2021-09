Johnny Depp ve un ''descontrol'' en la cultura de cancelación''

SAN SEBASTIÁN.- Johnny Depp, Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, opina que "nadie está a salvo de la cultura de la cancelación", que trata de apartar de los ámbitos profesionales a personas sobre las que se han vertido acusaciones, incluso si no han sido probadas.

Depp considera que se trata de una situación "muy complicada" y que, cuando él se ha visto afectado por estos "juicios instantáneos basados en aire contaminado", su primera reacción fue de incredulidad, de decir y preguntarse "¡guau! ¿cómo? ¿qué?".

El actor se refirió a "movimientos" que surgieron, "muchas veces con la mejor de las intenciones", pero que después se han "descontrolado" hasta tal punto que nadie está "seguro".

"Es algo que no me afecta solo a mí, sino a mucha gente. Hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase. Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es", añadió.