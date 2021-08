Jorge Falcón, uno de los comediantes más populares de la llamada "vieja escuela", anunció formalmente su retiro de los escenarios.

El adiós llega después de varios años de hacer reír al público a través de sus gestos y chistes subidos de tono, que presentó en programas como Humor es... Los Comediantes.

"A mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud", agregó Jorge Falcón.