Jolette sale en defensa de Cynthia Rodríguez tras acusaciones de Toñita

La ex académica se unió a los dimes y diretes entre Toñita y Cynthia Rodríguez.

MÉXICO.— Hace unos días Toñita declaró que Cynthia Rodríguez entorpeció su carrera como cantante. Desde ese momento, las críticas hacia ambas no han parado.

Pero ahora, tras la polémica generada por las declaraciones de la oriunda de Veracruz, en las que también señaló a Jolette de haber hablado de manera despectiva de Cynthia en su momento.

Ahora la presentadora desmiente a Toñita y defiende a la conductora del matutino "Venga la Alegría".

Asegura que lo que dijo Tonita es mentira

A través del programa ' Chisme No Like', Jolette habló sobre las declaraciones que la también llamada “La Negra” expresó en contra de Cynthia Rodríguez con el fin de demostrar que la pareja de Carlos Rivera estaba recibiendo un trato especial por parte de ejecutivos de Tv Azteca.

La ex académica, aseguró que ella no tuvo una carrera en la televisora del Ajusco porque no llegaron a un acuerdo, pero jamás por culpa de Cynthia. Además indicó que la conductora del matutino es una "mujer muy valiosa".

"Si yo no llegué a tener una carrera en esa televisora, fue porque yo no llegué a acuerdos en su momento. No fue por culpa de ella (Cynthia Rodríguez). Y ella es una mujer íntegra, es una mujer muy valiosa y es una dama", puntualizó la también modelo.

Jolette también insistió en que Cynthia no era alguien que se aprovechaba de nada, ya que todo lo ha conseguido ha sido a través de su esfuerzo.

Disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera.

Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. 🙏🏻❤️

Gracias por apoyarme siempre. — Cynthia Rodriguez (@cynthiaoficial) February 3, 2021

Y antes de que se especule si tiene una enemistad con Tonita, la originaria de Guadalajara dijo que no tiene nada en contra de Toñita, ni de ninguno de sus ex compañeros.