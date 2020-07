Jorge Cuchí hace crítica a la sociedad

Llama la atención hacia los adolescentes

MÉXICO (EFE).— Jorge Cuchí presentará en el Festival de Cine de Venecia la película “50 o dos ballenas se encuentran en la playa”, una reflexión sobre la adolescencia, la incomprensión y la relación con el mundo digital.

Inspirada en el reto de la ballena azul que comenzó a difundirse en 2016 y se relacionó con el suicidio de adolescentes, la cinta verá la luz en la Semana de la Crítica del evento italiano.

“Vi todos los retos y cuando supe que uno de ellos era tener una cita con otra ballena azul mi imaginación empezó a volar, mi mente se encontró con estos dos personajes haciendo este reto y siguiendo el vuelo juntos a ver si llegaban hasta el final. Fue una historia que se me ocurrió y no me dejó en paz hasta que la pude escribir”, señala Cuchí.

“50 o dos ballenas se encuentran en la playa”, ópera prima del cineasta mexicano, relata el encuentro de Félix (José Antonio Toledano) y Elisa (Karla Coronado), de 17 años, en el juego de la ballena azul y su decisión de enfrentar juntos el último reto: suicidarse.

Una de las prioridades de Cuchí fue que su cinta tuviese una crítica social, no solo sobre la relación peligrosa que muchos jóvenes tienen con internet, sino también del vínculo de los adolescentes con sus padres, escuelas y psicólogos.

Para él, que la película se centre en temas actuales es una de las razones por las que fue elegida junto con otras seis para presentarse en la Semana de la Crítica, paralela a la sección oficial del Festival de Venecia.

“Es una temática de todo el mundo. No es localista, puede ser atractiva para un alemán, para un francés o para un mexicano, porque trata de adolescentes, de tecnología y de este tipo de juegos que afectan a todo el mundo y hacen reflexionar sobre qué tan protegidos están nuestros adolescentes de internet pero también del mundo real”, indica Cuchí, cuya profesión es la de publicista.

Con un segundo proyecto en el horno, aunque sin poder echarlo a andar por la pandemia, no considera hacer cine fuera de México, aunque asegura que si surge un plan que le resulte interesante no lo dejaría pasar.

Afirma que es una “excelente noticia” que el evento se realice de manera presencial del 2 al 12 de septiembre próximo. “Me gusta que sea Venecia el que vaya a inaugurar esta nueva normalidad y pueda hacerlo presencial. Lo que es seguro es que la película va a ir, pero lo que no es seguro por restricciones de viaje es que nosotros vayamos a poder ir”, advierte.

La película se estrenaría en 2021 en algún festival de México y después llegaría a las salas de cine. “Se han reducido apoyos a cualquier área cultural. No puedo ser egoísta pero quisiera que se reactivara la industria”.