Jorge Drexler se inspira en el coronavirus para nuevo tema

México (Notimex).- El cantante uruguayo Jorge Drexler pidió a los latinoamericanos, a través de sus redes sociales, no cometer los mismos errores que en Italia y España ante el brote de coronavirus.

“Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven“, escribió el cantautor.

Anteriormente, Drexler subió el video de la canción inédita Codo con codo, que compuso ante el pánico generado por la recientemente pandemia.

Tras la cancelación de sus conciertos en Costa Rica, Drexler transmitió, vía Facebook Live, un concierto especial en sustitución de una de sus presentaciones “para sacarnos las ganas de tocar“, aseguró.

“Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya…”, expresó en redes sociales.

Es por eso que escribió Codo con codo, que en una de sus estrofas dice que “ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo salúdalo con el alma. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo.”

