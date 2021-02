Jorge Falcón llega a una plataforma

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En octubre Jorge Falcón enfrentó al coronavirus, pero ni eso le quitó el humor. Semanas después de superarlo ya estaba dando funciones en línea y planeando su nuevo proyecto.

Aunque está agradecido porque el virus no fue agresivo en su caso, acepta que no fue fácil en su condición, pues padece diabetes.

“No tuve complicaciones, me dio como una influenza, pero por mi edad me ha costado trabajo que de pronto me duele un pulmón, pero no fuerte”, contó Falcón.

Consciente de lo peligroso de la situación, se ha adaptado a las nuevas formas de transmitir su show y hoy estrenará su programa de YouTube para hacer llegar a las nuevas generaciones un humor a su estilo.

“Va a ser gratis y se enterarán de cosas simpáticas, Es importante seguir en la línea de batalla”, dijo.