Jorge Medina confiesa que repartió pollos en la pandemia (vídeo)

MÉXICO.- El cantante Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora Banda Limón, confesó que durante la pandemia repartió pollos.

El Covid-19 ha impactado más que el sistema de salud en el mundo, también la economía de las familias se vio golpeada por las medidas necesarias para evitar la propagación del virus, por lo que muchos optaron por emprender para tener mejores ingresos.

Repartidor de pollos

En entrevista con Ventaneando, Jorge Medina reveló que aunque él no la está pasando tan bien en el aspecto financiero, porque no ha tenido presentaciones, se ayudó vendiendo algunas propiedades y repartió pollos para ayudar a uno de sus grandes amigos.

Medina dijo que decidió ayudar a su coordinador de gira, quien además es administrador de empresas e inició un negocio de pollos, por lo que el cantante tomó la moto y empezó a repartir.

El artista confesó que fue una manera divertida de estar cerca de sus fans, pues le pedían “favorcitos” al verlo llegar.

Jorge también dijo a Ventaneando que ante la falta de conciertos tuvo que entrarle también al negocio de bienes raíces: “No he vendido la mitad de mi patrimonio, pero he vendido dos casas, compro y luego las vendo y a eso me dedico”, concluyó.