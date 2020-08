Jorge Medina lanza una canción sobre personas tóxicas

“Dejé el acohol y ahora cuido más mi organismo”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para el cantante Jorge Medina, todas las personas, en algún momento de la vida, se encuentran su lado tóxico. En su caso, el reto fue alejarse de su parte oscura, aquella que a todo ponía un pretexto para tomar alcohol y agarrar la fiesta.

Hoy es diferente, se volvió codependiente del gimnasio y, de aquel Jorge “pachanguero”, solo el recuerdo queda. Y al mismo tiempo desmitifica esa historia de cantantes, que dicen que al beber alcohol se abre la garganta y uno canta mejor.

“Muchos dicen que tengo mejor voz, lo que pasa, son tiempos distintos. Llegó un momento en que no descansaba, pero ahora me cuido, dejé el alcohol, cuido más de mi organismo. Incluso hasta mi ingeniero de sonido se sorprendió cuando fui a grabar mi último disco. Hicimos 20 canciones en cinco horas, algo que no hacía desde hace mucho tiempo y hasta me expresó que me veía muy a gusto, disfrutando lo que sé hacer que es cantar”.

El exintengrante de La Arrolladora Banda El Limón, también dio a conocer su sencillo “Persona tóxica”, que habla de los individuos que uno ya no necesita ver más en su vida.

Finalmente, a sus seguidores y al público en general, el cantante de 46 años, les dice sobre la pandemia de coronavirus que aqueja al país: “No debemos perder la fe, tanto en Dios como en la ciencia. Todos debemos cuidarnos. Sino hay necesidad de salir, no lo hagan, ya verán que pronto regresaremos”.