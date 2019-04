Jorge Salinas “frena” a reportera que incomodó a su esposa

El momento se dio en los Billboard 2019

Es bien sabido que Jorge Salinas tiene un carácter explosivo, pero ante el comentario desatinado de una reportera, el actor no pudo evitar contestas de manera tajante sus cuestionamientos.

El actor desfiló por la pasada alfombra roja de los premios Latin Billboard 2019, acompañado de su esposa, la también actriz, Elizabeth Álvarez, con quien tiene dos hijos.

Una reportera de Suelta la Sopa (de Telemundo) quiso alagar a la guapa actriz al decir: “Dicen que el mejor accesorio que puede tener un hombre es una dama hermosa, mire nomás”.

El comentario no le gustó nada al actor, quien corrigió a la periodista al negar que su mujer fuera un accesorio: “La mujer no es un accesorio, es el alma gemela del hombre, sin ustedes no podríamos vivir. No existía la humanidad”.

Ante tal respuesta, la reportera cuestionó a la actriz sobre si el actor siempre es así de caballeroso, a lo que Jorge Salinas intentó romper la tensión argumentando que “sólo cuando hay prensa”.

Puedes ver el incómodo momento en un vídeo:

El actor debutará en la pantalla de Telemundo a través de la telenovela “Un poquito más tuyo”, en el que compartirá cámaras con Marjorie de Sousa.