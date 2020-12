¿Jorge Salinas tiene una enfermedad grave?

Hace unas semanas se dieron a conocer imágenes de Jorge Salinas caminando con un bastón por la calles de Ciudad de México.

De inmediato comenzaron las especulaciones sobre alguna enfermedad grave por la que posiblemente atraviesa el actor.

Problemas de salud

Ahora, Elizabeth Álvarez explica que su esposo sí tuvo algunos problemas de salud.

Sin embargo, no quiere dar una información equivocada y prefiere que sea el protagonista del melodrama Mi corazón es tuyo quien ofrezca los detalles sobre el padecimiento que sufrió, pero aclaró que no es algo que lo ponga en riesgo.

Jorge Salinas.- Foto de Mezcalent

Nada de peligro

"Yo no les puedo contar, quiero que él (Jorge Salinas) les cuente por su propia boca porque yo la verdad no me sé bien el término y no quiero equivocarme", explicó Elizabeth.

"Así que nada de peligro. Todos tranquilos, está perfecto y ya lo van a ver muy pronto".

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez.- Foto de Mezcalet

Rumores

Respecto a los rumores de que la enfermedad que padece el intérprete de Antonio Lozano Díaz en la telenovela Un poquito tuyo le impedía caminar correctamente, la actriz mencionó que solo se trata de especulaciones porque su cónyuge se encuentra bien físicamente.

Esta es la realidad sobre el estado de salud del actor Jorge Salinas 👀👇https://t.co/YryEBpZgOt — Programa Hoy (@programa_hoy) December 8, 2020

"Puede caminar perfecto", expresó.

"Jorge y yo nos reímos (de las mencionadas imágenes), y dijimos: '¡Dios mío! Lo que ha sido esta pandemia que no hay notas, hacen falta más eventos'".

Elizabeth Álvarez .- Foto de Mezcalent

Programa de cocina

Elizabeth Álvarez reiteró que incluyó a Jorge Salinas en una de sus historias, en la que se puede apreciar que "está muy bien, contento, bendito Dios con mucha salud".

Lo cual descarta todo tipo de rumores. Por el momento, la actriz continúa con su programa de cocina que transmite en su canal de YouTube.

La mexicana aclaró si el actor atraviesa por graves problemas de salud. 🤯 🤯 🤯 https://t.co/1TkNpkYD3G — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 5, 2020

Con información de People en español.