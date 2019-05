Jos Canela anuncia su salida de CD9

Jos Canela, integrante de CD9 anunció su salida de la boyband, la cual apenas el mes pasado celebró seis años de trayectoria.

“He decidido dejar CD9, no espero que me entiendan, pues explicar con detalle los motivos de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que si espero es que me apoyen”, escribió el cantante a través de su cuenta de Twitter.

Aseguro que no fue nada fácil pero se trata de la “mejor decisión” para él. Sus declaraciones llegan para confirmar rumores que iniciaron en el mes de abril, incluso en un show reciente en Puebla, Joss no se presentó con la agrupación.

“CD9 y todo lo que ha venido de la mano con pertenecer al grupo ha sido de las etapas más importantes de mi vida”, reiteró el joven de 23 años de edad.

Jos confesó que llevaba mucho tiempo pensando en su salida y que han sido momentos difíciles, sin embargo ya sabe muy bien lo que quiere y “hacia donde quiero ir”. Aunque no detalló cuáles serán sus nuevos planes.

Agradeció a la disquera Sony Music así como a todas las personas que fueron parte de “la aventura”. “Ustedes Coders que hicieron todo lo que veía imposible y lejano una realidad, me han regalado tantas cosas a mi vida que jamás terminaré de agradecer, ustedes son gran parte del motivo por el que sigo trabajando con fuerza para cumplir mis sueños”.

Hasta el momento, ni la agrupación ni sus compañeros mencionaron algo al respecto en sus redes sociales.