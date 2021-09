Confirman deceso de José Alfredo Jiménez Jr, heredero universal de su padre

Muere José Alfredo Jiménez Jr, quien era el heredero universal de su padre José Alfredo Jiménez.

José Alfredo Jiménez Jr, hijo del cantautor José Alfredo Jiménez y heredero universal del catálogo de canciones del intérprete, falleció este miércoles 29 de septiembre, de acuerdo con información de medios nacionales.

Aunque por el momento no se han dado a conocer las causas de muerte, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias para la familia del también presidente del Catálogo de Oro de la SACM. Su medio hermano, de apellido Jiménez Medel, habría sido el que informó sobre su deceso, cerca del mediodía del miércoles.

Confirmado… fallece Jose Alfredo Jiménez Jr. Presidente del Catálogo de Oro de la SACM.

Su hermano del mismo nombre pero de apellido materno Medel, informó que hace no más de dos horas falleció en su hogar, por lo que en breve se realizará un homenaje en compositores. — David Fernandez Humm (@FernandezHumm) September 29, 2021

¿Quién es José Alfredo Jiménez Jr.?

De acuerdo con su biografía de la Sociedad de Autores y Compositores de México; José Alfredo Miguel Jiménez Gálvez nació un 9 de noviembre en la Ciudad de México.

Hijo del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval y Julia Gálvez Aguilar Paloma. Terminó estudios de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en la Universidad de Nueva York (NYU); trabajó como ingeniero de mantenimiento y en el Departamento de Música Internacional de RCA Victor de México.

Algunas de sus composiciones son "Herida sobre herida", "La noche que me diste las estrellas" y "Me hace falta una pieza", coautorías con Juan Carlos 'El pato' Medina; "Fugitivo", escrita en colaboración con Reyli Barba, y "No lo niego", en coautoría con Mario Monge.

Su canción "México", escrita en colaboración con Jesús Monárrez, fue finalista entre más de cuatro mil temas del concurso México de mi corazón, organizado por la Secretaría de Turismo de nuestro país.

¿Para quiénes ha escrito José Alfredo Jiménez Jr.?

Entre sus intérpretes se encuentran:

Pedro Fernández.

Tania Libertad.

Lupillo Rivera.

Banda El Recodo.

Guardianes del Amor.

Julio Preciado.

Ana Bárbara.

Vikki Carr.

Lorenzo de Monteclaro.

Juan Valentín.

José José.

Juan Gabriel.

Paty Navidad.

Ramiro Delgado (Bronco).

Lorenzo Negrete.

Grupo Cañaveral.

Garibaldi.

Mariachi Reyna de Los Ángeles, entre otros.

Como productor ha trabajado en discos para María de Lourdes, Lola Beltrán, Lucha Villa; Lorenzo de Monteclaro, Little Joe, Jorge Coque Muñiz, Tania Libertad; entre otros.