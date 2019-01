Conductora es acosada durante un programa en vivo

HERMOSILLO.- La televisora estatal de Sonora, Telemax, se vio envuelta en un escándalo de acoso sexual cuando uno de los presentadores forcejeó con su compañera para que le diera un beso en la boca.

Funcionario de #Sonora José María Armenta es señalado por acoso a conductora del programa UN NUEVO DÍA en la cadena #Telemax. Armenta se ha disculpado señalando que no deseaba forzar a la conductora y anunció la separación a su cargo👇🏻#BuenMartes pic.twitter.com/bh8wX7SXF7 — GODINEZ FEED⚡ (@GodinezFeed) 29 de enero de 2019

La agresión se dio en el programa en vivo “El Mejor Día” cuando el conductor José María Armenta sujetó a su compañera Alejandra León para intentar besarla en la boca. Aun cuando no logró su cometido y terminó saludándola con un beso en la mejilla, causó un amplio desagrado en las redes sociales.

En el vídeo, grabado el pasado 25 de enero, la conductora le reclamó sus acciones, pues comentó que aun cuando no tenía novio, él (José María) no debía hacer eso.

Sin embargo, el conductor le respondió: “Algún día le voy a dar un beso a la Ale, en algún punto; no sé si en el programa que entra; o en otro programa; graben esto y guarden este tuit”.

Renuncia

Armenta, quien trabajó como maestro de ceremonias de la gobernadora Claudia Pavlovich y también condujo un programa en Radio Sonora, se vio obligado a renunciar por las críticas que recibió y aseguró que sus acciones fueron en un “afán por ser divertido, irreverente y espontáneo”.

“No dimensioné mi acción”, dijo el ex conductor en su carta de renuncia y reconoció que su proceder puede ser interpretado como un intento de hostigamiento.

“He ofrecido una sentida disculpa a Ale y a quienes hayan considerado ofensivo mi actuar. Sin embargo, soy sensible a las críticas que mi proceder ha generado y ante ello he tomado la decisión de separarme de la responsabilidad profesional que ocupo en el Gobierno del Estado. Hoy con carácter de irrevocable he presentado mi renuncia”.