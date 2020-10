El también actor relató a través de un vídeo en su canal de YouTube que se puse muy mal, lloró bastante, y no sabía cómo decírselo a su familia.

MÉXICO.— El hijo de la actriz Victoria Ruffo y el comediante Eugenio Derbez utilizó su canal de YouTube para confesar que enfermó de la covid-19.

En el vídeo de poco más de 15 minutos, José Eduardo Derbez relata todo lo que vivió tras enterarse de que dio positivo al coronavirus. Y también menciona donde pudo haberse contagiado.

"Me puse muy mal, me espanté mucho, empecé a ver noticias, lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decirle a mi familia, cómo contarles. Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento" declaró el también comediante.