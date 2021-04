José Joel, hijo de el "Príncipe de la canción", busca ser diputado en CDMX

José Joel, anunció que buscará una diputación en la contienda electoral de este 6 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de José José explicó que buscará la representación del Distrito 05, el cual está adscrito a las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco de Ciudad de México bajo la bandera del partido evangélico Partido Encuentro Solidario (PES).

Un honor...

“Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la Alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad”, publicó el cantante.

¿Funcionario público?

De acuerdo con declaraciones de sus padres, tanto José José como Anel Noreña estuvieron al pendiente de la educación de su hijo y desempeño profesional,

Sin embargo, en sus redes sociales no se puede saber su perfil como funcionario público. En contraste, sí se puede conocer la trayectoria artística del hijo del Príncipe de la Canción, citó Vox Populi Noticias.

Sin interés

Esta falta de información, aunada a la nula difusión de una plataforma política o metas establecidas durante su gestión en caso de que alcance el puesto señalado, han hecho que diversos usuarios de redes sociales menospreciaran la postulación del cantante en el PES.

Mensajes

“¡noooooo! ¿Realmente me caes bien, pero como cantante, no hagas eso de lanzarte como diputado”, “En qué momento la política se cambió a la farándula y viceversa?”, “Querido José Joel con todo respeto, eres cantante no político, Zapatero a tus zapatos” y “NO POR FAVOR… YA NO MÁS… SE TE QUIERE Y RESPETA COMO ARTISTA… NUESTRO PAÍS YA NO ESTÁ PARA IMPROVISACIONES”, son algunos comentarios de sus seguidores.

De todo un poco

Esta postulación abona a las candidaturas de integrantes de la farándula de cara a las elecciones intermedias de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde luchadores, exreinas de belleza y cantantes se han inmiscuido entre las candidaturas de casi todos los partidos.