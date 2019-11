José José era envenenado con pastillas por Sara; él lo sabía

MÉXICO.— Ha pasado un mes de la muerte de José José, y desde ese día la polémica y los rumores acerca de la verdadera razón por la que murió el cantante, siguen acumulándose.

En esta ocasión, Paulina Mondragón, amiga del “Príncipe de la Canción” reveló en entrevista para “Ventaneando” con Paty Chapoy, que la viuda de José José lo estaba envenenando.

Paulina Mondragón dijo, que la última esposa del cantante, Sara Salazar, lo estaba envenenando desde hace tiempo, pero lo peor de la situación es que José José se enteró.



Según lo que cuenta en la entrevista Mondragón, la madre de Sarita Sosa le daba unas “pastillas para adelgazar”, con la justificación de que el intérprete de “Gavilán o paloma”, si estaba gordo ya no iba generar dinero.

Pero lo único que hizo el medicamento es afectar su salud, ya que se estaba comiendo sus músculos.

“Me dice ‘es que Sara me dio unas pastillas y me comieron los músculos’, le digo ‘¿y por qué te las tomaste?’. Dice ‘porque ella dice que gordo yo no vendo’”, declaró Paulina para Ventaneando.